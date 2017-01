Chefe da Casa Civil reafirma parceria do Governo de MT com Cuiabá

DA REDAÇÃO

O secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, prestigiou a posse do novo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), no Centro de Eventos do Pantanal na noite do domingo (1º).

Desejando boa sorte a Pinheiro, o chefe da Casa Civil declarou que as parcerias do Governo de Mato Grosso com a capital continuarão.

Cuiabano como o prefeito eleito, Paulo Taques falou do compromisso do governador Pedro Taques com as pessoas que nasceram ou adotaram a capital como lugar para viver.

“Nosso governo permanece de portas abertas à Prefeitura Municipal de Cuiabá, ao senhor, ao seu vice-prefeito e aos seus secretários”, disse, sendo aplaudido pelo público.

O secretário também pediu que município e Estado unam esforços para melhorar a cidade.

“Essa gente e esse povo precisam de uma boa administração, e eu tenho certeza que Vossa Excelência fará.”

Em seu discurso, Emanuel Pinheiro elogiou a postura republicana do governador, representado na cerimônia por Paulo Taques.

O mesmo foi dito pelo ex-prefeito Mauro Mendes, que agradeceu a parceria com o governo estadual.

Saúde e infraestrutura

Entre as ações do Governo de Mato Grosso que estão beneficiando a capital está a construção do novo Pronto-Socorro, que já recebeu R$ 15 milhões da Secretaria Estadual de Saúde, e o repasse mensal de R$ 2 milhões para o Hospital São Benedito, onde já foram realizadas mais de 500 cirurgias.

Desde o início da gestão Pedro Taques, o governo repassou R$ 104,17 milhões para a Saúde da capital.

Outra grande parceria com a capital está sendo na área de estradas e ruas. As obras da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Sinfra) e da Secretaria de Cidades (Secid) na capital totalizam R$ 159 milhões, com destaque para as obras na rodovia Emanuel Pinheiro, no Complexo Tijucal, na Avenida Parque do Barbado e na Avenida Arquimedes Pereira Lima.

Educação e cultura

Depois de um projeto-piloto com a escola estadual José de Mesquita no ano passado, outras cinco escolas estaduais em Cuiabá passarão a ter o ensino médio em tempo integral em 2017.

As unidades passarão por adequações na estrutura física para instalação de laboratórios, renovação de quadras poliesportivas e refeitórios. As escolas são: Rafael Rueda, José de Mesquita, Clenia Rosalina, Padre João Panarotto, Antônio Epaminondas e Nilo Póvoas.

Na parte cultural, o cuiabano ganhou diversas opções de lazer em 2015 e 2016. Foram realizadas nove edições do Vem pra Arena com shows nacionais e regionais, intervenções artísticas e atividades esportivas, atingindo 270 mil pessoas.

O Cine Teatro, patrimônio cultural de Cuiabá, foi reformado e voltou a abrigar espetáculos como antigamente.

Melhor ainda, o prédio vai abrigar uma Escola de Teatro gratuita para formar profissionais nas áreas de atuação, cenografia e sonoplastia.

O Palácio da Instrução também ganhou vida com obras de adequação e foi palco de exposições memoráveis como a do artista Clóvis Irigaray e o recorte da 31ª Bienal de São Paulo – Itinerância Cuiabá, que atraiu mais de nove mil pessoas.

O governo também retomou o Salão Jovem Arte, cujas edições ficaram interrompidas por 14 anos. Mais de 180 artistas se inscreveram, e 40 artistas foram selecionados.

Após dez anos, a Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, a maior de Mato Grosso, voltou a promover o empréstimo de livros.

Hoje, ela se encontra informatizada, modernizada e conta com amplo espaço para leitura, auditório, telecentro e sala de digitalização. Em 2016, 5 mil visitantes passaram por lá.

Ação social

Atento à questão da segurança alimentar, o Governo de Mato Grosso forneceu 214 mil refeições no restaurante Prato Popular desde o início da gestão Pedro Taques.

No Ganha Tempo, foram realizados 870 mil atendimentos em 2016, o equivalente a 2.500 atendimentos diários.

Entre os serviços mais utilizados estão a emissão da segunda via de documentos, pagamento de contas, oferta de cursos de qualificação e fotos 3×4. Outra unidade será inaugurada na região da Morada da Serra.