Emanuel anuncia cortes e dá posse ao staff nesta 2ª-feira

DA REDAÇÃO

O novo prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB), que tomou posse na noite deste domingo (1º), afirmou que o início de sua gestão no Palácio Alencastro será de controle absoluto de gastos públicos.

“Equilíbrio das contas públicas e austeridade serão as palavras de ordem nesse início de gestão”, disse ele, pouco antes da cerimônia, que aconteceu no Centro de Eventos do Pantanal.

“Serão várias medidas de contenção de despesas, de combate ao desperdício, de respeito ao erário e de responsabilidade fiscal”, disse Emanuel, sem querer detalhar as ações.

Ainda antes do início da cerimônia, Emanuel afirmou que sua chegada ao Alencastro simboliza a realização de um sonho.

“É um sonho de criança. Como filho desta terra, estou nas nuvens em poder imaginar que serei o prefeito da Cuiabá dos 300 anos. Que vou dirigir os destinos da terra em que nasci, da terra que tanto amo. Por quatro anos estarei cuidando da minha gente, do meu povo”, disse.

“Tenho o compromisso de trabalhar diuturnamente, ao lado do vice Niuan Ribeiro, dos vereadores, pelo bem estar da população, pela melhoria da vida das pessoas”, completou.

A partir das 9 horas da manhã desta segunda-feira (2), Emanuel dá posse aos novos secretários que vão compor seu staff.

Às 10h30, ele concede coletiva para detalhar as medidas que fará para conter os gastos na prefeitura de Cuiabá. Com informações do Midianews