Emanuel: secretários terão que cumprir metas

O novo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), antes de dar posse aos novos secretários que vão compor o seu staff, a partir desta segunda-feira (2), disse, em entrevista à imprensa, que os novos 18 assessores terão uma espécie de contrato gerencial, baseado no plano de governo do peemedebista.

Segundo Emanuel, os secretários terão de cumprir metas, com cobranças de resultados e prazos definidos pelo prefeito.

“Nós vamos assinar esses contratos, mas contratos possíveis de serem cumpridos, com base no meu programa de meu governo. Isso está sendo desenvolvido pela minha equipe e será uma gestão gerencial baseada em resultados, com meritocracia”, comentou .

O prefeito também disse que não quer ver os secretários em gabinetes, mas perto da população.

OUÇA ÁUDIO DE TRECHO DA ENTREVISTA DE EMANUEL PINHEIRO

A posse dos novos secretários ocorreu na Praça Alencastro, no centro de Cuiabá, em frente ao prédio da prefeitura.

Os novos secretários que passam a compor o staff de Emanuel Pinheiro são:

Governo – Carlos Roberto da Costa, o Nezinho – ex-prefeito de Nossa Senhora do Livramento

Comunicação – José Roberto Amador, mais conhecido como Bebeto

Saúde – Elizeth Lúcia de Araújo

Planejamento – Jesus Lange Adrien Neto, conhecido como Zito Adrien

Serviços Urbanos – José Roberto Stopa – foi secretário da gestão de Mauro Mendes (PSB)

Cultura – Renato Anselmo

Trabalho e Desenvolvimento Econômico – Vinicyus Correa Hugueney (PP) – vereador eleito

Educação – Mabel Strobel Moreira da Silva

Habitação e Regularização Fundiária – Djalma Sabo Mendes – ex-chefe da Defensoria Pública de MT

Obras – Vanderlúcio Rodrigues da Silva

Assistência Social – Singlair Ciekalski de Musis (PMDB)

Mobilidade Urbana – Antenor Figueiredo Neto – já foi secretário da Semob na gestão de Mauro Mendes (PSB)

Meio Ambiente – Juares Samaniego – ex-presidente do Creci de MT

Fazenda – Antônio Roberto Possas de Carvalho

Gestão – Rafael de Oliveira Cotrim Dias (PTB)

Controladoria Geral do Município – Marcus Antônio de Souza Brito

Ordem Pública – Leovaldo Emanoel Sales da Silva – ex-comandante da PM de MT

Procuradoria Geral do Município – Nestor Fidélis – assessor jurídico de Emanuel Pinheiro na campanha para prefeito