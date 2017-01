DA REDAÇÃO

Um membro do PROS reclamou de forma silenciosa ao , antes mesmo de ser realizada a posse dos novos secretários municipais, que o partido não foi contemplado no staff do novo prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB).

Pinheiro empossou na manhã desta segunda-feira (2) o novo secretariado. O PROS foi uma das legendas que participou da aliança de partidos que ajudou Emanuel a chegar no Palácio Alencastro.