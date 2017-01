Toninho de Souza diz que não está preocupado com o veto de Pinheiro ao aumento de salário de Vereadores

DA REDAÇÃO

O vereador Toninho de Souza (PSD) comentou, neste domingo (1), após a posse do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, que não ficou preocupado com a decisão de Pinheiro em vetar o aumento de salário concedido aos vereadores desta nova legislatura, na sessão realizada na última terça-feira, 27 de dezembro de 2016. Segundo Toninho, ele votou contra o aumento de salário.

O aumento só possível após a assinatura do próprio vereador que permitiu que os outros parlamentares pudessem votar pelo aumento.