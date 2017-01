Casa Civil recebe lista tríplice com indicados para comandar o Ministério Público

DA REDAÇÃO

O secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, recebeu do procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Paulo Prado, a lista com os nomes dos indicados para comandar o Ministério Público do Estado.

A chamada lista tríplice contém os nomes dos três candidatos mais votados pelos promotores. Segundo a Constituição Federal, a escolha cabe ao governador do Estado.

O primeiro lugar na lista tríplice é do promotor Mauro Curvo, que obteve 140 votos. O promotor José Antônio Borges Pereira recebeu 115 votos, e a procuradora de Justiça Eliana Cícero Maranhão, 97 votos.

Paulo Taques agradeceu a visita do procurador-geral de Justiça, que esteve no Palácio Paiaguás acompanhado do corregedor-geral adjunto do MPE, Flávio Cezar Fachone, do presidente da Associação Mato-grossense do MP, Miguel Slhessarenko Júnior, e do ouvidor-geral, Mauro Delfino César.

O chefe da Casa Civil esclareceu que o governador Pedro Taques encontra-se em viagem e que analisará a lista após retornar, no dia 9 de janeiro.

A partir daí, deverá ser contado o prazo de 15 dias para a nomeação.

De acordo com o procurador-geral de Justiça, a cerimônia de posse deve ocorrer na primeira semana de março.

“O governador Pedro taques é um constitucionalista, um democrata. A vida dele é pautada por cumprir seus compromissos, e acredito que assim ele deva proceder, mas respeito qualquer decisão que seja tomada porque [a escolha] é uma prerrogativa constitucional. De qualquer forma, são três colegas maravilhosos, com trabalhos prestados e que conhecem a instituição. Mato grosso estará em boas mãos, e o Ministério Público também”, disse Paulo Prado.