VÍDEO: Emanuel revela horror encontrado no PS

O prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB) visitou na manhã desta terça-feira (3) e criticou de forma dura a forma como encontrou o pronto-socorro de Cuiabá entregue pela gestão do ex-prefeito Mauro Mendes (PSB).

Acompanhado da nova secretária de Saúde, Elizeth Lúcia Araújo, Pinheiro relatou um cenário de horror encontrado na unidade de saúde.

Segundo ele, “o pronto-socorro está com vários buracos no teto, leitos fechados, interditados por causa de infiltração, leitos fechados por causa de ar condicionado que quebrou, banheiro feminino que não funciona, e a humilhante condições das mulheres terem que usar banheiro masculino, água que falta, idosos que não são respeitados”, comentou o prefeito.

Ele ainda citou o caso de um idoso, que não recebeu atendimento no local.

“Eu encontrei com um idoso de 69 anos, com o rosto quebrado. Há 24 horas sem ser atendido. Sem saber o que fazer, chorando de dor”, relatou.

OBRAS DO NOVO PRONTO-SOCORRO

Emanuel disse que também conheceu as obras do novo pronto-socorro de Cuiabá, localizado perto do Centro de Eventos do Pantanal.

Pinheiro comentou que deve pedir uma audiência com Pedro Taques (PSDB) para que seja feito uma repactuação no cronograma financeiro da obra.

“Vamos ter a partir daí uma grande força-tarefa para agilizar a obra”, observou.

Foto: Mato Grosso Mais

Colaborou Eder Pereira