Para conter gastos, Emanuel Pinheiro demite 608 servidores comissionados

DIÁRIO DE CUIABÁ - KAMILA ARRUDA

O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) exonerou 608 servidores comissionados do Palácio Alencastro.

A medida se deu por meio do decreto nº 6.209 de 2 de janeiro de 2017, o qual foi publicado no Diário Oficial que circulou ontem, dia 3.

Apenas aqueles que ocupam cargos de direção administrativa financeira e coordenadores administrativos das secretarias, bem como o gerente da folha de pagamento da Secretaria de Gestão e os gestores de fundos vinculados às pastas de Saúde, Educação e Assistência Social permaneceram no cargo.

O contador-geral do município e o procurador-chefe da Procuradoria Fiscal também foram mantidos. Conforme levantamento, aproximadamente 12 pessoas não foram exoneradas em decorrência do cargo que ocupam.

No total, a prefeitura de Cuiabá possui 712 cargos em comissão. A assessoria de comunicação do Executivo municipal informou que cerca de 90 cargos estavam vagos.

Em princípio, eles não devem ser preenchidos. O artigo 4º do referido decreto determina que “para o preenchimento dos cargos em comissão e funções de confiança vagos em virtude deste Decreto as secretarias, órgãos do Poder Executivo municipal, deverão encaminhar proposta de adequação fundamentada, até 30 de janeiro de 2017, ao Comitê de Eficiência dos Gastos Públicos, observando sua atual composição, com diretriz de redução dos cargos em comissão de livre provimento e exoneração”.

Paralelo a isso, uma comissão será formada para realizar um estudo de readequação do quadro funcional do Palácio Alencastro.

A intenção é reduzir o número de cargos e, consequentemente, gerar economia aos cofres públicos,

Na avaliação do prefeito, cerca de 50% dos cargos hoje existentes poderão ser extintos. Para tanto, a comissão analisará, separadamente, a situação de cada Pasta.

Segundo Pinheiro, a Secretaria de Serviços Urbanos já passou por este estudo. O secretário Roberto Stopa garante que pode cortar 25 cargos comissionados da pasta, sem prejuízo ao andamento dos trabalhos.

Atualmente, a secretaria possui 35 servidores comissionados. Stopa afirma que a Pasta poderá ser tocada normalmente com apenas 10.

A comissão terá o prazo de 90 dias para finalizar este levantamento. Para o peemedebista este estudo é de extrema importância, pois irá auxiliar no controle fiscal do município.

”Com este estudo vamos redimensionar o número de cargos comissionados no município, pois eu acho que tem secretarias que estão com excesso de pessoas”, afirmou.

NOMEAÇÃO – Também foi publicada no Diário Oficial que circulou nesta terça-feira (3) a nomeação de todos os componentes do primeiro escalão municipal. Eles foram empossados na última segunda-feira (2).