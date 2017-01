Prefeito suspende pagamentos e investiga contratos de Pivetta

MATO GROSSO MAIS

O novo prefeito de Lucas do Rio Verde, Flori Luiz Binotti (PSD), baixou decreto, de nº 3.367 de 2 de janeiro, publicado no Diário de Contas de Mato Grosso, e revelou que teve dificuldades com sua equipe de transição para ter acesso aos números financeiros da prefeitura, já que a gestão anterior, sob o comando de Otaviano Pivetta (PDT), só disponibilizou as informações no dia 31 de dezembro de 2016.

Por conta dessa situação, o decreto (ver abaixo) assinado pelo prefeito suspende todas as assinaturas bancárias, senhas, cartões bancários que contenham assinaturas para conferência e validação de operações financeiras, bem como, efetivações eletrônicas para efetivar transferências financeiras.

O novo prefeito teve de suspender pelo prazo de 90 (noventa) dias, todos os pagamentos de contratos administrativos firmados pela administração municipal, pendentes de pagamentos, oriundos de exercícios anteriores, excetuados os contratos de serviços e de fornecimento de bens indispensáveis para a continuidade das ações públicas inadiáveis no âmbito de cada unidade administrativa municipal.

Durante esse período, segundo Binotti, serão realizadas ações de auditoria específica, visando apurar suposta irregularidade e a licitude das despesas, além de determinar as condições legais e as medidas necessárias para o fim de justificar os respectivos pagamentos.

