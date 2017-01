Prefeitos de MT reconduzem Neurilan à frente da AMM

DA REDAÇÃO

A Associação Mato-grossense dos Municípios passará a ser dirigida por nova diretoria a partir do dia 5 de janeiro, quando será realizada a eleição e posse dos gestores que vão conduzir a instituição no biênio 2017/2018.

Encabeçada pelo atual presidente Neurilan Fraga, a diretoria é composta por mais 17 gestores, eleitos e reeleitos em outubro de 2016.

A chapa “AMM em defesa do municipalismo”, única a se inscrever para o pleito, contempla prefeitos de diferentes regiões do estado, visando debater de forma descentralizada as demandas dos 141 municípios mato-grossenses.

A eleição será realizada na sede da AMM e terá início às 9 horas, quando será realizada a primeira chamada da votação.

A segunda chamada está prevista para 10 horas.

O processo será conduzido pela comissão eleitoral, que é presidida pelo prefeito reeleito de Rosário Oeste, João Balbino.

No período vespertino, os técnicos da AMM receberão os novos prefeitos para apresentar os trabalhos realizados na instituição.

Composição da chapa “AMM em defesa do municipalismo”

Presidente de honra: Deputado Ondanir Bortolini, Nininho (PR)

Presidente: Neurilan Fraga (PSD) – Nortelândia

1º Vice-presidente: Mauro Rosa da Silva (PSD) – Água Boa

2º Vice-presidente: Luciane Borba Azóia Bezerra (PSB) – Juara

3º Vice-presidente: Thelma Pimentel Figueiredo (PSDB) – Chapada dos Guimarães

4º Vice-presidente: Josair Geremias Lopes (PSB) – Dom Aquino

5º Vice-presidente: Arnóbio Vieira de Andrade (PSD) – Marcelândia

Secretário Geral: Adalto José Zago (PSDB) – Apiacás

1º Secretário: Altir Antônio Peruzzo (PT) – Juína

2º Secretário: Atail Marques do Amaral (PR) – Poconé

Tesoureiro Geral: Marcos de Sá Fernandes da Silva (PSB) Santa Cruz do Xingu

1º Tesoureiro: Silvio José de Morais Filho (PSD) – Araguainha

2º Tesoureiro: Beatriz de Fátima S. Lemes (PMDB) – Nova Monte Verde

Conselho Fiscal

Juvenal Alexandre da Silva (PSDB) – Nova Marilândia

Mauriza Augusta de Oliveira (PMDB) – Nova Brasilândia

José Mauro Figueiredo (PSD) – Arenápolis

SUPLENTES

Jossimar José Fernandes (PSD) – Nortelândia

Leocir Hanel (PSDB) – Nobres

Eugênio Pelachim (PSC) – Porto Estrela