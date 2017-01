Vídeo: agentes encontram 181 celulares em bebedouro

DA REDAÇÃO

Na tarde desta terça-feira (03.01), agentes penitenciários, que estavam de plantão na Penitenciária Central de Mato Grosso (PCE), flagraram diversos celulares escondidos na parede de um bebedouro de metal.

Conforme informações dos agentes, o bebedor estava no conserto e foi adquirido pelos detentos, com o retorno para a penitenciária os plantonistas desconfiaram e resolveram fazer uma inspeção minuciosa onde foi encontrado envolto em espumas brancas, no meio das paredes de metal.

O presidente dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPEN-MT), João Batista, disse que o bebedouro fica instalado em um dos raios da unidade, em lugar de grande circulação dos presos.

“Pela omissão do Estado, o bebedouro foi adquirido pelos detentos e é mantido por eles. Com isso, como teria apresentado defeito, foi encaminhado para receber manutenção, já com o objetivo de receber os aparelhos celulares”, ressalta Batista.

Conforme Batista, a PCE tem hoje uma população carcerária de aproximadamente 2,2 mil presos, ocupando as 859 vagas existentes, superlotado, com presos de alta periculosidade, membros de facção criminosa entre eles PCC e Comando Vermelho.

Os celulares apreendidos seriam utilizados pelos detentos para comandar crimes de dentro do presídio, o que é uma atividade comum.

“Mesmo com a fragilidade do sistema penitenciário de Mato Grosso, os agentes penitenciários têm impedido a entrada de aparelhos celulares e outros objetos proibidos em todas as unidades penais do Estado”, disse Batista.

As equipes não realizaram a prisão de nenhum detento e todo material apreendido foi encaminhado para perícia e posterior destruição.