DA REDAÇÃO

O secretário de Cidades de Mato Grosso, Wilson Santos (PSDB), usou sua página pessoal no Facebook para anunciar que a seleção brasileira de futebol pode jogar na Arena Pantanal, em março deste ano, contra o Paraguai.

Santos está no Rio de Janeiro e esteve reunido com Walter Feldman, secretário-geral da CBF, onde tratou do assunto.

Empolgado, Wilson até postou uma meme comemorando a possibilidade de trazer o jogo do Brasil para Mato Grosso.