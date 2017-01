Dilemário diz que mantém veto na Câmara; ASSISTA

MATO GROSSO MAIS

O vereador Dilemário Alencar (PROS) usou de bom senso para anunciar que vai votar pela manutenção do veto do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), sobre o aumento de salário para o prefeito, vice e dos vereadores aprovado pela Câmara de Vereadores de Cuiabá, na sessão do dia 27 de dezembro de 2016, para a nova legislatura 2017/2020.

O vereador visitou à redação do , na manhã desta quinta-feira (5), e comentou que como o Emanuel já anunciou o veto ao aumento, ele irá seguir a manutenção para evitar novos desgastes ao Poder Legislativo.

Alencar criticou a forma como a sessão foi realizada para o aumento de salário.

Segundo ele, faltou comunicação da Câmara para explicar o aumento de salário.

O vereador, que é primeiro-secretário da Câmara, ainda disse que a Mesa Diretora do Legislativo deve ter uma reunião ainda nesta quinta-feira para decidir sobre o assunto.

Os novos salários subiram em média 23,5%.

O prefeito terá subsídio mensal de R$ 23 mil. O salário atual é de pouco mais de R$ 17 mil.

O salário de vice-prefeito passou para R$ 16 mil e era de R$ 10 mil.

Os salários dos parlamentares saltaram de R$ 15 mil para R$ 18,9 mil.

VEJA TRECHO DA ENTREVISTA DE DILEMÁRIO ALENCAR: