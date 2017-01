Homem que matou rival em festa de Réveillon é preso em Mato Grosso

DA REDAÇÃO

O primeiro homicídio do ano, ocorrido na cidade de Jangada (80 km ao Norte), teve o autor preso em flagrante, no mesmo dia do fato, 1 de janeiro de 2017, durante festa de réveillon, no Centro de Eventos da Cidade de Jangada.

A vítima, Geovani Cassiano Rodrigues, 25 anos, foi morta a golpes de faca depois de um desentendimento com o suspeito, J. W. A. S., 21 anos, pelo motivo de terem se esbarrado no banheiro. Na briga também ficou ferido um jovem de 21 anos.

O suspeito foi detido pelo segurança da festa, sendo entregue a Polícia Militar para condução até a Delegacia da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo delegado Fabiano Pitoscia, que em seguida representou pela conversação da prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo deferida pela Justiça.

O preso responderá por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública da região.