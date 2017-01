Lucimar e Emanuel marcam reunião para lutar pela retomada do VLT

A GAZETA

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre Campos (DEM), confirmou que irá se reunir com o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) para que ambos lutem pela retomada das obras do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT).

Lucimar quer que o processo seja agilizado, pois a paralisação das obras trouxe grandes prejuízos à população e aos comerciantes da Avenida da FEB.

Além da chefe do Executivo municipal, o recém empossado secretário para assuntos estratégicos e marido de Lucimar, Jayme Campos, também falou sobre o “prejuízo imensurável” que a não conclusão do modal trouxe a cidade.

As declarações foram dadas durante cerimônia de posse do secretariado da democrata, realizada nessa quarta-feira (4), na prefeitura de Várzea Grande.

A possibilidade de uma união entre as prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande foi sugerida pelo deputado federal Carlos Bezerra, que também participou da solenidade de posse em Várzea Grande.

Segundo Bezerra, há que se fazer um pacto para agilizar o processo: “uma coisa importante que tenho pra falar é que a senhora junto com o prefeito Emanuel Pinheiro lutem pela conclusão da obra do VLT, pois tem dinheiro na conta!”, falou Bezerra.

O modal de transpor-te, que foi idealizado para a Copa do Mundo em 2014, até hoje não foi concluído.

“Lógico, o que for melhor para o nosso município, nós queremos. Tanto é que o ir e vir de Cuiabá a Várzea Grande ficou prejudicado e aquelas pessoas que não moram aqui, que veem a Avenida da FEB naquele estado? Ficamos muito preocupados e desejando o melhor. Queremos que essas obras do VLT sejam feitas logo. Saber se vai, ou não vai, para assim tomarmos uma atitude em prol do nosso povo”.

Jayme reiterou o discurso de Lucimar ao dizer que as obras devem ser retomadas.

“Eu conversei com o governador há alguns dias e ele falou que as obras serão retomadas em 120 dias. A dificuldade era fazer essa reengenharia de como alocar os recursos e que o Estado suportasse naturalmente essa conta. A orientação é que o VLT chegue a praça Dom Bispo e vamos torcer que isso dê certo. Essa obra foi muito perniciosa, arrebentou com a FEB. Isso trouxe prejuízos imensuráveis a todos nós. Tantos os comerciantes, que uns faliram, outros foram embora. A prefeita irá pedir uma audiência com o secretário Wilson Santos, para sabermos de fato em que pé anda esse processo e estabelecer um cronograma para conclusão dessa obra.”