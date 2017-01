MPE recorre de soltura e quer Alan na cadeia

DA REDAÇÃO

O Ministério Público Estadual (MPE) recorreu da decisão dada pela juíza Maria Rosi Borba que soltou na véspera de Natal o empresário Alan Malouf do Centro de Custódia de Cuiabá.

O recurso do MPE foi distribuído ao desembargador Rondon Bassil Dower Filho.

Alan foi preso durante a 3ª fase da Operação Rêmora, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado), denominada ‘Grão Vizir, em prisão preventiva concedida pela juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

A operação Rêmora apura um suposto esquema de propina e fraudes em licitações de escolas do Estado na Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

O esquema consistia na exigência de dinheiro de empresários que tinham valores a receber da Pasta.

Alan Malouf é acusado de ser um dos líderes do esquema, ao lado do ex-secretário de Educação Permínio Pinto (PSDB), e do empresário Giovani Guizardi, que é delator do suposto esquema.