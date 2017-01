DA REDAÇÃO

Um preso é assassinado por dia nos presídios do país, é o que aponta uma reportagem divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, nesta quinta-feira (5).

Ao todo, em 2016, 372 detentos foram mortos nas unidades prisionais.

Mato Grosso teve no ano passado, segundo dados da Folha, apenas 4 mortes.

O Estado fica na 24ª posição. Lideram o ranking de mortes os Estados do Ceará, com 48 mortes, e Pernambuco, com 43.