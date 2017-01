Zezé di Camargo e Graciele Lacerda curtem férias em Mato Grosso; veja fotos

GAZETA DIGITAL

O cantor Zezé Di Camargo, da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, passa férias em Mato Grosso e está em Cuiabá desde o dia 31 de dezembro, acompanhado da namorada, a modelo Graciele Lacerda.

Ambos estão hospedados no Malai Manso Resort, um dos lugares mais badalados da região do Manso em Cuiabá cuja propriedade pertence a família do senador licenciado e atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP).

Nesta quarta-feira (4), Zezé Di Camargo se dedicou a acompanhar a colheita de soja no município de Campo Verde em companhia do empresário Fernando Maggi do Grupo Bom Futuro.