Acrimat divulga nota pública e lamenta morte de vereador de Mato Grosso

DA REDAÇÃO

A Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) divulgou nota pública lamentando a morte do vereador Livônio Brustolin, de 52 anos, nesta quinta-feira (5) após um acidente em sua propriedade rural com um fio de alta tensão.

VEJA NOTA

É com pesar que a Associação dos Criadores de Mato Grosso comunica o falecimento do diretor regional e agropecuarista Livônio Brustolin, de São José do Rio Claro.

Livônio, que tinha 52 anos e era natural da Cidade de Dois Vizinhos-PR, participou da Acrimat desde a estadualização da entidade e contribuiu significativamente para o desenvolvimento da agropecuária no Estado.

Vereador há 20 anos, em São José, ele faleceu em um acidente de trabalho, quando a barra do pulverizador que operava, atingiu uma rede de alta tensão. Casado, ele deixa esposa, três filhos e dois netos.

A Acrimat lamenta profundamente a perda e presta condolências à família de Livonio. O velório acontece essa madrugada, em São José do Rio Claro e o sepultamento acontece amanhã, sexta-feira.