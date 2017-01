Após briga com mulher, pai provoca acidente e acaba morrendo com o filho

HIPER NOTÍCIAS - MAX AGUIAR

Após brigar com a mulher, um homem pegou os dois filhos, colocou dentro do carro e provocou um acidente em Lucas do Rio Verde, distante 320 km de Cuiabá. Ele e o filho de 9 anos morreram.

Segundo parentes das vítimas, o homem saiu de casa com intuito de matar os filhos de 9 e 13 anos, e em seguida, tirar a própria vida.

O fato foi registrado por volta das 21h. A briga entre marido e mulher ocorreu no bairro Seite Fuji.

O motivo ainda será investigado pela Polícia Civil, mas tudo indica que o caso tenha sido por conta da guarda compartilhada dos meninos.

De acordo com informações, após uma discussão com a esposa, o pai colocou os filhos dentro de um veículo Gol e saiu em alta velocidade.

Ele tentou causar o primeiro acidente em frente à prefeitura da cidade.

“Primeiro ele passou em alta velocidade pela avenida, subiu no meio fio e tentou bater em um carro, mas não conseguiu. Em seguida, ele foi pra rodovia, onde causou a tragédia”, comentou um policial.

Na rodovia BR-163, o motorista em total estado de nervosismo parou nas proximidades de uma plantação de milho e esperou algum carro vir na direção contrária.

Nesse momento, ele conseguiu bater de frente com uma caminhonete.

O menino de 9 anos morreu no local e o pai também.

O outro garoto foi socorrido e encaminhado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros e segue internado.

O motorista da caminhonete nada sofreu.

Segundo a Polícia Civil, os parentes das vítimas comentaram que o pai estava com o intuito de tirar a própria vida e dos filhos.

O caso será investigado pela a Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal.

Informações repassadas pela polícia são de que o corpos das vítimas serão transladados para a Cuiabá.