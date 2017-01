Após notificação do Procon, filme estreia em Cuiabá

DA REDAÇÃO

Após o Procon de Mato Grosso notificar todos os cinemas de Cuiabá e Várzea Grande, para que justificassem os motivos da não exibição do filme nacional ‘Elis’ e exigir a apresentação da cota de tela, enfim, a produção cinematográfica teve sua estreia nesta quinta-feira (05.01) em três dos quatro cinemas da região.

A notificação foi entregue aos estabelecimentos no dia 14 de dezembro de 2016, motivada por denúncias de consumidores, encaminhadas ao Procon-MT, onde os fiscais constataram através de monitoramento de sites, que mesmo após a estreia nacional do filme em novembro do ano passado, nenhum cinema do Estado estava exibindo a obra.

Descumprindo assim, o Decreto nº 8.620/15, que trata da obrigatoriedade de exibição de quantidade mínima de obras audiovisuais cinematográficas brasileiras.

A mobilização iniciada nas mídias sociais e, posteriormente formalizadas na sede do órgão de defesa do consumidor, demostrou que os cidadãos estão cada vez mais atentos aos seus direitos, e não está disposto a aceitar de forma omissa as programações apresentadas pelos cinemas locais.

A conciliadora do Procon Estadual Cristiane Vaz, afirma que pontualmente neste caso, é possível vislumbrar o consumidor exigindo das empresas a apresentação da cota de tela, o que demonstra conhecimento das legislações.

“É um grande avanço, pois o consumidor sempre será o primeiro e mais importante fiscal das relações de consumo,” explica a conciliadora.

A exibição do filme em Mato Grosso revela um atendimento positivo das empresas cinematográficas ao público consumidor do Estado.

Da mesma forma demonstra a importância de reclamar para um órgão oficial como o Procon.

Legislação

De acordo com o Decreto, os cinemas precisam observar o número de dias e a diversidade dos títulos previstos em tabela elaborada pela Agência Nacional de Cinema.

A Ancine também pode dispor sobre o período de permanência dos títulos brasileiros em exibição.

O objetivo é promover a autossustentabilidade da indústria cinematográfica nacional e o aumento da produção, da distribuição e da exibição das obras cinematográficas brasileiras.

Confira os horários e cinemas onde o filme está em exibição:

*Cinemark – Goiabeiras Shopping (14h55/20h30)

*Cine Araújo – Pantanal Shopping (14h/16h30/18h45/21h)

*Cineflix – Várzea Grande Shopping (21h45)

