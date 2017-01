Menor acusado de matar homem durante assalto é preso pela polícia

DA REDAÇÃO

Um adolescente, de 17 anos, apontado como um dos autores do latrocínio que vitimou, Nonato Souza Paixão, 33 anos, ocorrido em 7 de abril de 2016, no bairro Novo Paraíso, foi apreendido na tarde de quinta-feira (05), em Cuiabá, pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), da Polícia Judiciária Civil.

O menor identificado como M.N.A, tinha 16 anos quando participou o crime.

Ele confessou o ato criminoso e foi encaminhado a Delegacia do Adolescente, que fará nesta sexta-feira (06) o encaminhamento a Promotoria da Infância e Juventude.

A delegada Luciani Barros, titular da Derf, informou que o menor estava escondido na região de Barão de Melgaço e voltou a Cuiabá para passar as festas de fim de ano.

“Nossos policiais estavam monitorando o infrator que cometeu esse latrocínio de forma covarde, que à época teve muita repercussão”, disse.

O crime aconteceu às 19h30, na residência da vítima, que estava na casa acompanhada da esposa.

Dois suspeitos pularam o muro dos fundos da casa, invadindo a casa pela cozinha, local em que estava a esposa da vítima.

Ela foi rendida pelos bandidos armados, sendo agarrada pelo pescoço.

O marido que estava na sala ouviu barulhos e foi até a cozinha se deparando com os assaltantes.

Um deles armado atirou contra a vítima, que foi atingida na região do olho esquerdo.

Em seguida, os bandidos saíram pelos fundos da casa, pulando o muro e correndo pelo mato, sem levar nada do imóvel.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e colheu amostras de sangue deixadas no quintal e também no muro da residência.

Os suspeitos quando pularam o muro se cortaram nos cacos de vidros colocados como segurança em cima da mureta.