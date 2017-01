Mesmo sem ser prefeito, Neurilan Fraga mantém comando da AMM por dois anos

DIÁRIO DE CUIABÁ

Sem ser prefeito e concorrendo em chapa única, Neurilan Fraga venceu ontem a eleição para a presidência da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) sem nenhum voto contrário ou em branco. Neurilan Fraga recebeu os 105 votos para o cargo, que terá duração de dois anos.

Dos 141 prefeitos mato-grossenses 135 estavam aptos ao voto, mas somente 105 compareceram à urna.

A eleição aconteceu no período da manhã, na sede da entidade, na região do Paiaguás, em Cuiabá.

A chapa eleita foi formada por Neurilan e 17 prefeitos. Quatro mulheres a integraram: Luciane Bezerra (PSB), de Juara, segunda vice-presidente; Thelma de Oliveira (PSDB), terceira vice-presidente, de Chapada dos Guimarães; Bia de Fátima (PMDB), segunda tesoureira, de Nova Monte Verde; e Mauriza Augusta de Oliveira (PMDB), conselheira fiscal, de Nova Brasilândia. O presidente de honra é o deputado estadual Nininho Bortolini (PSD).

Depois de Neurilan Fraga, os três cargos chaves da AMM são: a primeira vice-presidência, com Maurão Rosa (PSD) de Água Boa; secretário-geral, com Adalto Zago (PMDB), de Apiacás; e a tesouraria-geral com Marcos de Sá (PSB), de Santa Cruz do Xingu. Zago e Marcos Sá administram municípios distantes mais de mil quilômetros de Cuiabá e com trechos de rodovias sem pavimentação; Maurão é o que percorre menor distância entre sua cidade e a capital: 1.300 quilômetros na ida e volta. Esse mosaico geográfico praticamente deixa Neurilan isolado na administração da entidade dos prefeitos. A costura política para a composição da chapa contemplou prefeitos do PSD, PSB, PSDB, PT, PR, PMDB e PSC.

ESTATUTO – A reeleição é prevista no estatuto da AMM, mas essa foi a primeira vez que um ex-prefeito foi eleito para o segundo mandato na entidade. No ano passado, uma assembleia de prefeitos alterou as regras estatutárias para que Neurilan Fraga pudesse se candidatar e permanece no cargo, mesmo sem mandato em prefeitura.

Após sair da prefeitura Neurilan fraga ganhou sobrevida na AMM, pois o argumento por ele apresentado para convencer os colegas foi bem aceito.

Disse que seria melhor a entidade ser presidida por um líder sem mandato, para que ele tivesse liberdade em relação ao governo, sem correr risco de retaliação.

Neurilan Fraga Filho é engenheiro agrônomo, nasceu e foi prefeito de Nortelândia pelo PSD em dois mandatos consecutivos, de 2009 a 2016. É irmão do deputado estadual José Domingos Fraga (PSD).

A eleição foi prestigiada pelo senador José Medeiros (PSD); os deputados federais Victorio Galli (PSC) e Ezequiel Fonseca (PP); o deputado estadual Oscar Bezerra (PSB); o vice prefeito de Cuiabá Niuan Ribeiro (PTB), e os secretários de Estado Wilson Santos (Cidades) e Max Russi (Trabalho e Assistência Social).