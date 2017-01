Colunista diz que Eumar Novacki pode ser candidato a deputado federal em 2018

DA REDAÇÃO

O colunista social Tamires José, com sua coluna no Diário de Cuiabá, evidenciou que o assessor direto do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, deve ser candidato a deputado federal em 2018.

Eumar Novacki já foi secretário de Estado durante a gestão de Blairo no Governo de Mato Grosso.

Novacki é oficial da Polícia Militar e desde que Maggi assumiu a cadeira no Senado da República ele está em Brasília.