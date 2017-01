Secretaria anuncia prazo de matrículas em creches e Cmeis de Cuiabá

DA REDAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Cuiabá iniciou, neste ano letivo de 2017, um processo de modernização nas matrículas para alunos novos nas 51 creches e nos 17 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Cuiabá.

Em breve, os pais não precisarão mais sair de casa para matricular o seu filho ou filha. Isso será resolvido facilmente pelo seu celular, tablet ou computador.

De forma inédita na história do município, as “Solicitações de Matrículas” para alunos novos nas 51 creches municipais e 17 CMEIs da Capital serão pela internet.

O período de “Solicitação da Matrícula Web” será de 23 a 26 de Janeiro. Dias 23 e 24/01 para as Regionais Norte e Leste e 25 e 26/01 para as Regionais Sul e Oeste.

As datas e os detalhes de como funcionará o processo constam na Portaria nº 2/2017/GS da Secretaria Municipal de Educação, publicada nesta terça-feira (10/01), no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE). (Confira aqui a íntegra da Portaria)

A Matrícula Web é uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro e foi adotada pela Secretaria Municipal de Educação para humanizar o atendimento da Educação e evitar as longas filas nas portas das unidades, que em anos anteriores se formavam até uma semana antes do início das matrículas.

Mas atenção! A matrícula terá como primeiro passo, a solicitação, pois o processo se dará em duas etapas: o cadastro da criança e a análise dos dados e documentos fornecidos. Essa análise será feita pela unidade educacional. Por isso, independentemente se a pessoa for a primeira ou a última a fazer o pedido de matrícula pelo site, ela terá a mesma chance de conseguir a vaga. O que vai determinar quem será atendido primeiro será a proximidade da residência do aluno com a unidade educacional, conforme estabelece o artigo 53, inciso 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/90).

PASSO A PASSO

Conforme a Portari nº 2/2017/GS/SME, as matrículas não ocorrerão simultaneamente em todas as creches e Cmeis do municípias ao, elas serão em data diferenciada por regiões. Por exemplo, de 23 a 24 de janeiro, durante 48 horas, as solicitações de matrículas serão liberadas apenas para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Norte e Leste.

Já nos dias 25 e 26 de Janeiro, as solicitações de matrícula serão liberadas para as Regionais Sul e Oeste.

O objetivo das datas serem diferenciadas é para evitar o congestionamento da rede, que poderia resultar em lentidão na navegação e deixar a página fora do ar.

A matrícula online se dará em duas etapas. Primeiro, os pais ou responsáveis deverão entrar no site da Prefeitura, onde encontrarão um link para a página Portal Matrícula Web/SIGEDUCA.

Mas atenção! O Portal Matrícula Web só estará disponível a partir da zero hora do dia de 23/01 até a meia noite do dia 26/01. Vídeos tutoriais estarão disponíveis com o passo a passo de como manusear o sistema.

Nesta página, os pais devem realizar o cadastro de um dos responsáveis, de preferência da mãe, bem como o registro de todas as crianças sob sua tutela nessa faixa etária de creche e pré-escola que estejam fora da sala de aula. Logo em seguida, o adulto deve fazer a solicitação de matrícula dos pequenos.

Os interessados devem verificar com atenção as unidades que ofertarão vagas, cuja relação estará disponível no link, visto que terão que indicar a unidade mais próxima de suas residências.

Os pais também devem se atentar que só será possível solicitar a matrícula de uma mesma criança em apenas uma única unidade.

A tentativa em uma segunda creche anulará a primeira.

Vale ressaltar que a matrícula web será apenas para alunos que ainda não estejam matriculados na rede, pois os alunos que já estudaram o ano passado nas creches e Cmeis já efetuaram a rematrícula no dia 13 de dezembro de 2016 e não poderão concorrer novamente.

A segunda etapa será feita pela Coordenadoria de Informação e Estatística e pela Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar (CPODE) da Secretaria de Educação.

Estes técnicos vão analisar criteriosamente os cadastros para confirmar as matrículas que serão atendidas de imediato.

É muito importante que o e-mail e os números de celulares fornecidos no ato da inscrição estejam corretos e ativos, pois quem for contemplado com a vaga será chamado via mensagem de texto (SMS) e pelo endereço eletrônico para comparecer à unidade de ensino, munidos dos documentos necessários.

São necessários os documentos pessoais do responsável, certidão de nascimento e cartão de vacina da criança, bem como um comprovante de endereço legível e recente.

Em caso de impossibilidade deste último, levar declaração de endereço com reconhecimento de firma em cartório.

Nos casos de alunos com deficiência não basta o atestado médico, é necessário apresentar o laudo médico.

As solicitações de matrículas que extrapolarem a quantidade de vagas disponíveis farão parte automaticamente do Cadastro de Reserva.

PONTOS DE ACESSO

As pessoas que não possuem acesso ao computador e/ou à internet podem recorrer aos pontos de acesso que serão preparados pela SME/Prefeitura nos bairros.

Lá estarão pessoas aptas a atender o público e tirar dúvidas. As pessoas também poderão ligar no 0800 646 2003 para obter informações no decorrer do processo.

VAGAS

Ao todo serão ofertadas 3.405 vagas para crianças de 0 a 3 anos. Além disso, serão mais 307 vagas para crianças de 4 a 5 anos nos Cmeis.

Neste quantitativo não estão inclusas as vagas das novas unidades de Cmeis Professor Antonio Batista da Cruz e Jornalista Marcos Coutinho, inauguradas em dezembro. (Confira aqui e confira o quadro de vagas de cada unidade)

QUADRO REGIONAIS

23 e 24/01 – Regional Norte

Pertencem à Regional Norte os CMEIs:

Antônio Marcos no Paiaguás

Névio Lotufo na Morada do Ouro

Maria Conceição no CPA IV

Dante Martins no Três Barras

Paulo Ronan no 1º de Março

Paulo Leite no Jardim Vitória

Também pertencem a esta regional as creches:

Altos da Glória no bairro de mesmo nome

Ale Guilherme no Jardim União

Ilza T. Picolli no Jardim Aroeira

Inocêncio Leocádio no Paiaguás

João Batista Scalabrini no Tancredo Neves

Jardim Umuarama no bairro de mesmo nome

Maria Lígia B. Garcia no Jardim Vitória

Naídes Figueiredo no CPA III

Pe. Armando Cavalli no 1º de Março

Risoleta Neves no Novo Horizonte

Santa Inês – CPA no CPA III

Wilmon F. Souza no Três Barras.

23 e 24/01 – Regional Leste

Compreende os Cmeis:

Coronel Meirelles no Areão

Manoel de Barros no Jardim Imperial

As creches

Benedita Dias Evangelista no Pedregal

CAIC Eldorado no Eldorado

Colomba Cacélia no Jardim Imperial

Edina Perri Ricci no Altos da Serra

João Crisóstomo no Dr. Fábio I

José Luiz B. Garcia no Planalto

Josefa Catarina no Campo Velho

Mariana Fernandes no Dom Aquino

Micaela Lima no bairro Lixeira

Santa Clara no Jardim Leblon

Santa Inês – Poção no Poção

São Francisco de Assis no Praeiro

São Matheus no São Matheus

São José Operário no Dom Aquino

Espaço Livre no Araés

Lucila Fortes no Areão

Josefa Parente no Bela Vista.

25 e 26/01 – Regionais Sul – abrange os CMEIs:

Auro Ida no Passaredo

Leonél Brizola no Liberdade

Adyr de Figueiredo e Jaíra Cuiabano no Pedra 90

José Garcia Neto no Residencial Salvador da Costa Marques na Avenida das Torres

Oscar Amélito no Real Parque

Aliane Fátima no Residencial Alice Novac e Portal da Fé no Pedra 90

As creches pertencentes à Regional Sul são:

Silva Freire no Vista Alegre

Aecim Tocantins no Parque Atalaia

Amália C. Campos no Residencial Coxipó

CAIC Rafael Rueda no Pedra 90

Helenita Paes no Tijucal

Jamil Nadaf no Santa Laura

Lais Amicucci no Novo Milênio

Lelita Lino na Cohab São Gonçalo

Marechal Cândido Rondon no Distrito Industrial

Manoelino de Jesus no Pascoal Ramos

Maria Nery no Osmar Cabral

Mariuza C. Ojeda no Tijucal

São Benedito no São Sebastião.

25 e 26/01 – Regional Oeste – corresponde as creches:

Francisco Santana no Ribeirão do Lipa

José Nicolau e Maria Benedita M. Oliveira no Cidade Alta

Macária Militona no Ribeirão da Ponte

Maria F. Nunes no Novo Colorado

Renísea Guilhermetti no Despraiado

Sebastião Tolomeu no Santa Izabel

Tertuliana – Mãe Nhara no Alvorada