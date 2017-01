Ministro Maggi se diz surpreso com decisão de juiz de Mato Grosso

MATO GROSSO MAIS

O ministro da Agricultura, o senador licenciado Blairo Maggi (PP), emitiu nota pública sobre a decisão da Justiça de Mato Grosso em bloquear seus bens e de mais outras 8 pessoas em decorrência de ação sobre suposta compra de cadeira no Tribunal de Contas do Estado descoberta durante as investigações da Polícia Federal na Operação Ararath.

Maggi diz que o Ministério Público Federal já determinou o arquivamento dessas acusações que versam sobre ele, já que o procurador-geral, Rodrigo Janot, não teria encontrado indícios de crimes envolvendo o ministro.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

No dia 26 de abril do ano passado, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, determinou o arquivamento de todas as acusações que pesavam contra mim na chamada Operação Ararath. Entendeu o procurador-geral “que não haviam nos autos indícios suficientes de crimes praticados pelo senador Blairo Maggi, nem vislumbra o Parquet outras diligências úteis à formação da justa causa necessária para oferecimento de denúncia no presente caso”.

Por isso, me surpreendeu a decisão, ainda que provisória, do juiz da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, de receber a denúncia contra mim, no processo cível que deriva da mesma Operação.

Sem que absolutamente nada de novo tenha sido acrescido ao processo, o juiz veio na contramão do entendimento do Procurador-Geral da República, a quem coube apurar com rigor as denúncias que geraram o presente feito.

Com a consciência tranquila, estou pronto para prestar todos os esclarecimentos à Justiça e, recorrer da medida, por entender não ter sido justa a decisão proferida, ainda que liminarmente.

Blairo Maggi