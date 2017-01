Sérgio Ricardo diz que decisão é uma afronta

MATO GROSSO MAIS

Sérgio Ricardo de Almeida emitiu nota pública nesta quarta-feira (11) para negar qualquer ato ilícito quando tomou posse no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

Ele disse que recebeu com surpresa a decisão do juiz da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular, Luís Aparecido Bertolucci Júnior, em afastá-lo da cadeira de conselheiro, mantendo apenas o seu salário, com surpresa.

A decisão do magistrado consta de denúncia feita pelo Ministério Público do Estado (MPE) em decorrência da Operação Ararath. A decisão foi dada nesta segunda-feira (90.

Bertolucci determinou também a indisponibilidade de bens de Sérgio e dos demais réus, são eles: Alencar Soares Filho, o ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP), o ex-secretário de Fazenda, Eder de Moraes Dias, o delator da Ararath, Gércio Marcelino Mendonça Júnior, conhecido por Júnior Mendonça, o conselheiro aposentado Humberto Bosaipo, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Riva, e o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) até o limite de R$ 4 milhões.

Na ação civil pública, o MPE apontou que o conselheiro Sérgio Ricardo teria, supostamente, comprado a vaga do então conselheiro Alencar Soares com a utilização de recursos obtidos de forma ilícita.

Na nota, o conselheiro também comentou que a decisão de Bertolucci é uma espécie de afronta ao Poder Judiciário.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

Em relação à decisão do juiz da Vara Especializada em Acão Civil Pública e Acão Popular, Dr. Luiz Aparecido Bortolussi Junior, que determinou seu afastamento do cargo, o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Sérgio Ricardo esclarece que:

Recebeu com surpresa a decisão proferida pelo juiz de direito, uma vez que o pedido de afastamento da mesma natureza já havia sido negado em 19.12.2014, por outra magistrada de primeira instância da mesma Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular, em ação correlata (autos 949052)

A decisão de afastamento, proferida mais de dois anos após o protocolo da inicial, além de faltar contemporaneidade, contrariou não só a decisão da magistrada da mesma vara especializada, como também afrontou o posicionamento proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça quando negou, à unanimidade, o recurso de agravo do Ministério Público Estadual que pretendia afastá-lo do cargo.

Na decisão que já havia negado o afastamento do cargo, proferida em 27.10.2015 (autos 7054/2017) o Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendeu não existir motivos para decisão tão extrema, pois para o TJ “não foi demonstrado qualquer indício de que a permanência do agravado no cargo possa representar algum risco à instrução processual” e que “não há qualquer alegação de que o agravado, no exercício da função de conselheiro, esteja praticando atos ilícitos”.

Ademais, o próprio juiz que agora decidiu pelo afastamento fez questão de deixar claro que tomou essa decisão “não porque o Conselheiro tivesse atuado contra a lei e a moralidade administrativa…” e que “não se cuida de ato praticado por Conselheiro de Tribunal de Contas no exercício de suas funções.”, o que faz da decisão ainda mais contraditória e incompreensível.

Até porque, rigorosamente nenhum fato novo ocorreu desde que a primeira decisão negando o afastamento foi proferida em 19.12.2014 pelo juízo da Vara de Acão Popular, decisão essa mantida depois pelo Tribunal de Justiça. Não há, portanto, nenhum novo elemento que justifique essa mudança de entendimento mais de 2 anos depois de proposta a ação pelo Ministério Público.

Sergio Ricardo reitera que não praticou qualquer ato ilícito e que o processo de indicação para o cargo de Conselheiro, além de ter sido público, com ampla votação na Assembleia, seguiu rigorosamente todos os trâmites legais.

Portanto, assim que tomar conhecimento formalmente da decisão recorrerá imediatamente ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que a decisão de afastamento seja corrigida, de forma que possa prevalecer o mesmo correto entendimento já proferido pela Terceira Câmara Cível quando negou, à unanimidade, o afastamento do cargo.

Por fim, reitera que está à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos necessários para o bom deslinde do processo.



Assessoria de Comunicação do TCE-MT Imprensa