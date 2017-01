Taques nomeia ex-deputado do PSB para chefiar Intermat

MATO GROSSO MAIS

O advogado Cândido Teles de Araujo (PSB) será o novo presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat).

Com a saída do delegado da Polícia Civil Fausto José Freitas da Silva para o Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, o lugar ficou sendo administrado por um outro delegado de forma interina.

Cândido Teles é natural do Estado do Ceará, em Mato Grosso é oriundo de Barra do Garças (a 530 km de Cuiabá).

Ele já atuou como deputado estadual na Assembleia Legislativa em 2013 quando de licença parlamentar do titular da cadeira, o deputado estadual Zeca Viana (PDT).

Cândidato Teles se candidatou – pela primeira vez a um cargo eletivo — pela coligação “Mato Grosso Muito Mais” (composta por PDT, PPS, PV e PSB), em 2010, quando o então prefeito Mauro Mendes disputou contra Silval Barbosa (PMDB).

Ele obteve mais de 9.600 votos e conquistou a vaga de segundo suplente da coligação à época.

Teles tem 64 anos, é casado, pai de três filhos e tem três netos. É advogado e administrador de empresas formado pela Universidade de Brasília (UNB).

Cândido é um dos fundadores da Embrapa: ingressou no órgão em 1975 e como funcionário de carreira trilhou por vários setores até chegar ao cargo de procurador-geral.

Ele aposentou-se em 2006 e voltou para Barra do Garças onde atua como advogado e pecuarista.

O Gabinete de Comunicação do Estado informou ao que outras mudanças previstas pelo Governo devem ser anunciadas ainda nesta quarta-feira (11).

