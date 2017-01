Taques recebe novo Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso

DA REDAÇÃO

O presidente do Ministério Público de Mato Grosso, Paulo Prado, e o futuro presidente do órgão, o já nomeado Procurador-Geral de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, visitaram o governador Pedro Taques para convidá-lo, oficialmente, para a cerimônia de posse. O ato de nomeação foi publicado no Diário Oficial que circulou nesta terça-feira (10.01).

Ainda sem data marcada, mas prevista para o início de março, a cerimônia marca o fim de um processo eleitoral que começou em dezembro de 2016.

Na ocasião da eleição, Mauro Curvo conquistou 140 votos, ocupando o primeiro lugar na lista tríplice, que também era composta pelo promotor de Justiça José Antônio Borges Pereira, que recebeu 115 votos, e a procuradora de Justiça Eliana Cícero Maranhão, que obteve 97 votos.

“O governador escolheu o primeiro da lista tríplice encaminhada pelo Ministério Público, respeitando a vontade manifestada pela maioria dos membros da instituição, embora tivesse a prerrogativa de escolher qualquer um dos três qualificados nomes indicados”, frisou o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques.

Foto: Gcom