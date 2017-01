MATO GROSSO MAIS

O secretário de Cidades de Mato Grosso, deputado estadual licenciado Wilson Santos (PSDB), em visita à redação do , na manhã desta quarta-feira (11), disse como está a situação das obras do Veículo Leve Sobre Trilhos e as outras obras da Copa do Mundo de 2014.

Segundo Wilson, o objetivo do Governo do Estado é retomar o VLT ainda no primeiro semestre deste ano.

Ele comentou também sobre como está uma a uma as outras obras da Copa.

