Ságuas e Valtenir Pereira são os campeões em gastos com verba parlamentar

DIÁRIO DE CUIABÁ

O deputado federal Ságuas Moraes (PT) foi o deputado federal de Mato Grosso que mais gastou em 2016 a verba parlamentar disponibilizada pela Câmara Federal, ele utilizou R$ 508,4 mil de janeiro a dezembro.

No total, os parlamentares de Mato Grosso utilizaram R$ 3,3 milhões ao longo do último ano.

O mês que Ságuas mais gastou foi o de junho de 2016, que totalizou mais de R$ 61 mil. Para se ter uma ideia, neste mês o parlamentar gastou R$ 14 mil com locação ou fretamento de aeronaves, R$ 1,5 mil com passagens aéreas e R$ 7,7 mil com emissão de bilhete aéreo.

Além disso, neste mesmo mês, R$ 8,4 mil foram empenhados para locação de carro e R$ 3 mil com combustível.

O segundo que mais gastou foi Valtenir Pereira (PMDB), com despesas que somadas ao longo do ano chegam a R$ 461 mil.

A lista segue com Carlos Bezerra (PMDB) com R$ 450 mil, Fábio Garcia (PSB) R$ 404 mil, Nilson Leitão (PSDB) 377,3 mil, Victório Galli (PSC) R$ 312,6 mil, Adilton Sachetti (PSB) R$ 304,7 mil, Tampinha (PSD) R$ 303,9 mil e Ezquiel Fonseca (PP) com R$ 250,2 mil.

Nos custos mensais para a atividade parlamentar não constam valores dos salários, que atualmente são de pouco mais de R$ 33,7 mil. Valtenir, o segundo deputado mais caro de Mato Grosso, gastou mais de R$ 51 mil em fevereiro de 2016.

Só com manutenção de escritório foram R$ 9,3 mil. Com telefonia R$ 4 mil e R$ 18 mil com divulgação de atividade parlamentar.

Os deputados têm gastos como manutenção de escritório, telefonia, serviços postais, locação ou fretamento de aeronaves, locação ou fretamento de carros, fornecimento de alimentação do parlamentar, hospedagem, combustíveis, divulgação de atividade parlamentar e passagens aéreas e emissão de bilhetes aéreos.