Com PV debaixo dos braços e PSDB de aliado, Emanuel vai governar sem oposição

GAZETA DIGITAL - RAFAEL COSTA

O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) vai governar Cuiabá nos próximos quatro anos sem qualquer oposição vinda da Câmara Municipal. Dos 25 vereadores, a integralidade do Legislativo é considerada aliada do Executivo.

Nas eleições municipais, a coligação Um Novo Prefeito para Uma Nova Cuiabá (PMDB, PTB, PR, PMB, PROS, SD, PSC, PTC, PT do B, PPL, PP e PRP) elegeu 11 dos 25 vereadores.

Ao tomar posse no Palácio Alencastro, o prefeito Emanuel Pinheiro conseguiu, de imediato, o apoio do Partido Verde (PV), que elegeu quatro vereadores.

Um dos dirigentes do partido, José Roberto Stopa, foi mantido na Secretaria Municipal de Serviços urbanos.

A adesão do PV, conforme revelado pelo vereador Mário Nadaf, foi uma decisão partidária e não está descartada a possibilidade de o partido obter mais espaço em cargos na gestão municipal.

“O PV tem uma bancada forte e bons nomes em seu quadro partidário para auxiliar o prefeito nas demandas municipais”, disse.

O PSDB e o PSB, que compuseram a chapa adversária nas eleições com Wilson Santos e Leonardo de Oliveira, concorrendo a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, também já aderiu a gestão do PMDB.

Ambas as legendas somam seis vereadores. “Os vereadores do PSDB Ricardo Saad, Renivaldo Nascimento e Adevair Cabral mantiveram conversas comigo e afirmaram que estão dispostos a apoiar a gestão municipal naquilo que for necessário. Da mesma maneira a bancada do PSB também conversou comigo. Isso mostra a maturidade do Legislativo com relação às demandas do município”, comentou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Com 21 vereadores consolidados, outros quatro parlamentares que são Marcrean dos Santos (PRTB), Toninho de Souza (PSD), Wilson Kero Kero (PSL) e Elizeu Nascimento (PSDC) também não pertencem a um bloco de oposição.

Todos são considerados aliados do Executivo, em que pese Toninho de Souza adotar uma postura mais independente.