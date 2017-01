Corpo semicarbonizado e com marcas de tortura é encontrado em garimpo de MT

G1/MT

O corpo semicarbonizado de um jovem ainda não identificado foi encontrado na manhã deste domingo (15) em um garimpo desativado na BR-364, a aproximadamente dois quilômetros do município de Santo Antônio do Leverger, a 35 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, havia marcas de tortura pelo corpo.

O jovem tinha pele morena e luzes no cabelo, informou a polícia. Havia uma corda no pescoço e as mãos estavam amarradas. O antebraço esquerdo estava quebrado e havia ainda fraturas na face.

Segundo informações de peritos repassadas aos policiais civis que atenderam a ocorrência, o crime teria ocorrido por volta das 22h desse sábado (14).

A Delegacia de Homícidios e Proteção à Pessoa (DHPP), que atendeu a ocorrência, deverá abrir inquérito para investigar o caso. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso pelo assassinato.