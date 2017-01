DA REDAÇÃO

Os protestos realizados pelos caminhoneiros na BR-364, no sul de Mato Grosso, travaram a escoação de grãos no Estado.

Os manifestantes querem aumento no preço do frete. Por causa do trancamento de dois pontos da rodovia federal em Mato Grosso, mais de mil caminhoneiros tiveram atraso na entrega do grãos nos portos de Santos e Paranaguá, no Paraná.