PTB do ex-prefeito Chico Galindo se organiza para lançar nome ao Paiaguás

DA REDAÇÃO

O ex-prefeito de Cuiabá, Chico Galindo (PTB), revelou que o PTB já iniciou esforços para viabilizar uma candidatura ao governo do Estado em 2018.

Além disso, segundo Galindo, a sigla planeja eleger ao menos um deputado federal.

As declarações foram dadas na última quarta-feira (11), ocasião na qual o deputado federal goiano, Jovair Arantes (PTB), se reuniu com o governador, Pedro Taques (PSDB), em busca de votos para a eleição da presidência na Câmara Federal. A informação é do jornal A Gazeta