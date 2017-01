Secretária de Saúde de Cuiabá marca agenda com prefeito para resolver crise provocada por cargos

DA REDAÇÃO

Corre forte nos bastidores da Secretaria de Saúde de Cuiabá que um vereador tucano conseguiu derrubar duas indicações da nova secretaria da pasta, Elizeth Lúcia de Araújo.

A gestora teria ficado tão indignada com as duas indicações, que passaram por cima da decisão dela, que ela já teria agendado uma reunião com o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) para tentar resolver a situação.

Os cargos são Diretor Técnico de Atenção Primária DAS-03 e Coordenador Especial Rede Assistencial de Ações Básicas DAS-03. Os nomeados são professores de Geografia e Matemática. As nomeações já constam no Diário Oficial Eletrônico de Contas desta terça-feira (17).