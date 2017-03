VÍDEO: 300 pessoas enfrentam chuva por vaga de emprego em Cuiabá

CASA DE SHOWS

Um anúncio de emprego da casa de shows Musiva, publicado nas redes sociais, causou aglomeração de mais de 300 pessoas em frente ao estabelecimento, localizado na Avenida Beira Rio, em Cuiabá (MT).

Nem a forte chuva desta terça-feira (17) impediu os candidatos de tentar uma vaga de freelancer. A informação é do Circuito Mato Grosso.

Muita gente se escondeu como pôde da chuva. Algumas pessoas usaram pedaços de papelão para se proteger.

Outro lado

De acordo com a assessoria de imprensa da Musiva, o processo seletivo é realizado no escritório da casa de shows e abrirá na tarde desta quarta-feira (18) para recolher mais currículos, 14h e 18 horas. O número de vagas disponíveis e a faixa salarial não foram divulgados pela empresa.

Sobre a reclamação de uma das pessoas que estava na fila sobre a falta de infraestrutura para receber as pessoas, a empresa disse que assim que identificou o desconforto, abriu as portas para que as pessoas se realocassem em um local coberto. Com informações do Circuito Mato Grosso.