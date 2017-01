Criança de 7 anos é atacada por cães pit bulls em Várzea Grande

DA REDAÇÃO

Um garoto de 7 anos foi atacado por cães da raça pit bull na noite de terça-feira (17), após ter entrada na casa de vizinhos para recuperar uma pipa, no bairro Princesa do Sol, em Várzea Grande.

Segundo informações da assessoria de imprensa do Pronto-Socorro de Várzea Grande, a criança chegou à unidade por volta das 19h35 com diversos ferimentos, a maioria na cabeça e na face.

O menino foi atendido no box de emergência infantil e precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico para abrir um orifício no pescoço, permitindo assim sua respiração por ventilação mecânica.

Conforme a assessoria, o estado de saúde do garoto é considerado grave, porém estável. Ele será transferido no início desta tarde para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Cuiabá.

Em Várzea Grande, a criança também passou por procedimentos cirúrgicos para reconstruir parte da orelha esquerda, que foi dilacerada pelas mordidas dos animais. Ele também recebeu vacinas antitática e antirrábica.

Com informações do Midia News

Foto: 24 HorasNew