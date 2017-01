De Mato Grosso, atacante Jael fecha contra com o Grêmio/RS

GLOBO ESPORTE.COM

Um velho conhecido do técnico Renato Portaluppi está próximo de ser anunciado pelo Grêmio como reforço para o ataque.

Trata-se do centroavante Jael, que estava no Joinville e tem passagens por Flamengo, Portuguesa e Bahia, clube em que trabalhou com o treinador. As tratativas estão avançadas com o atleta.

Em 2016, Jael assinou contrato com o Joinville até dezembro após deixar o Chongqing, da China.

Recentemente, chegou a ser anunciado no site oficial do Fortaleza, mas a negociação não evoluiu por não haver um acordo com o São Caetano, dono dos direitos do jogador.

O pedido de Renato por Jael não é novidade. O centroavante foi indicado pelo treinador em sua primeira passagem pelo clube, em 2011, quando o Tricolor também buscava reforços para a Libertadores.

Após a desistência na negociação pelo colombiano Angelo Rodríguez, do Tolima, o nome voltou a ser falado no clube gaúcho.

A diretoria admite as tratativas “avançadas” com o jogador, embora diga que a contratação só está fechada quando é anunciada oficialmente no site do clube. Jael seria o quarto reforço da temporada, após as chegadas de Michel, Léo Moura e Leonardo.

Para o ataque, o Grêmio também tem situação igualmente avançada com o peruano Beto da Silva, de 20 anos, do PSV, da Holanda.

Os clubes chegaram a um acordo sobre a forma de pagamento e restam detalhes burocráticos para que o jogador possa ser oficializado pelo clube gaúcho.

Foto: Divulgação