Jantar para servidores públicos de Vera vira alvo do Ministério Público de MT

MATO GROSSO MAIS

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso abriu investigação contra o ex-prefeito do município de Vera, interior de Mato Grosso, para apurar a realização de jantar de confraternização destinado a servidores públicos municipais com uso de recursos públicos.

A investigação também deve apurar se Nilso Vígolo, à época prefeito de Vera, aproveitou a ocasião para divulgar informativo relacionado às obras e trabalhos prestados como forma de promoção pessoal.

A abertura do inquérito civil foi feita a pedido do promotor de Justiça Marcelo Mantovanni Beato no dia 12 de janeiro de 2017.