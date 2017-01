Secretaria de Cidades anuncia retomada das obras do COT do Pari no primeiro semestre

DA REDAÇÃO

O recomeço das obras e a adequação da estrutura do Centro Oficial de Treinamento Rubens dos Santos, o COT do Pari, foram temas de reunião realizada na sede da Secretaria de Estado das Cidades (Secid-MT), na manhã desta quarta-feira (18.02).

O encontro, conduzido pelo secretário de Estado das Cidades, Wilson Santos, reuniu representantes da Polícia Militar de Mato Grosso, empresários do consórcio responsável pelo contrato, a equipe técnica da pasta e o secretário adjunto de Turismo, Luiz Carlos Nigro.

O objetivo é alinhar ações para que o projeto do COT possa ser retomado ainda no primeiro trimestre de 2017.

A finalização do complexo é uma determinação do governador Pedro Taques e uma das prioridades da Secid.

Conforme o titular da pasta, a intenção do governador é transformar o centro em uma unidade de treinamento e capacitação para a área de segurança pública.

“Porém, após várias conversas, definimos que o COT Rubens de Souza será também um espaço para utilização do time Operário”, revelou Wilson Santos.

Durante a reunião, o coronel da PM, Cleucimar Souza Rabelo, ponderou que visitou a estrutura do centro de treinamento com uma equipe técnica de engenharia da corporação, e que o lugar terá que passar por adequações para abrigar uma unidade escolar da Polícia Militar.

“Hoje, temos a Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, com capacidade insuficiente de capacitar pouco mais de 30 pessoas. A lei exige mais de 50”, relatou ele, alegando que apesar do COT do Pari ser uma alternativa ao problema, a estrutura atual do espaço precisa ser remodelada para se tornar um “ambiente pedagógico”.

Wilson Santos concordou que o Centro Oficial de Treinamento terá que ser aperfeiçoado para ganhar a nova destinação almejada e garantiu que continuará trabalhando no sentido de resolver os entraves.

Participaram também da reunião os tenentes-coronéis da PM, Zerly Celestino da Silva e Reinaldo Magalhães.

Inserção no TAG

Ainda no encontro, o secretário informou aos participantes que está articulando, desde novembro de 2016, a inclusão do COT do Pari na lista dos Termos de Ajustamento de Gestão (TAGs), firmados entre o Governo do Estado, Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) e empresas, para finalização das obras da Copa.

O pedido já foi enviado ao TCE no fim do ano passado e a incorporação do complexo está próxima.

“O TAG poderá delimitar os parâmetros de fixação das partes envolvidas, no sentido de retomar as obras de forma célere e eficiente, respeitando o interesse público de obter para si uma praça esportiva moderna e adequada ao interesse da administração pública”, diz trecho do ofício endereçado ao Tribunal de Contas.

Logo após ter assumido a Secretaria das Cidades, em novembro de 2016, Wilson Santos solicitou ao consórcio responsável pela obra que contratasse seguranças para resguardar o complexo e barrar ações de depredação e vandalismo.

Projeto

A obra do Centro Oficial de Treinamento Rubens dos Santos está orçada em R$ 31,7 milhões e mais de R$ 21 milhões já foram repassados ao Consórcio Barra do Pari, que tem como líder a empresa Engeglobal. Cerca de 70% estão concluídos.