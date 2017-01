Temer diz a Maggi que só quer receber notícias ‘boas’; “as ruins você não me traz”

DA REDAÇÃO

Deu na revista Veja – on line – O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, nunca teve chefe na vida. Empresário no império fundado pelo pai, André Maggi, ele questionou Michel Temer sobre como deveria se reportar.

As dúvidas incluíam, por exemplo, a periodicidade com que deveria se reportar. Ao que Temer prontamente respondeu:

“As notícias ruins você não me traz, resolve. Só me conte as boas”.

O que será que Maggi disse ao chefe ter R$ 4 milhões bloqueados pela Justiça sob acusação de comprar uma vaga no TCE?