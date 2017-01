Família confirma morte do ministro do Supremo Teori Zavascki

MATO GROSSO MAIS

O filho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Zavascki, confirmou, em sua página pessoal no Facebook, que o pai morreu no acidente aéreo em Paraty, no Rio de Janeiro.

“Caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu! Muito obrigado a todos pela força!”, diz a publicação.

O ACIDENTE

O avião em que o ministro do STF, Teori Zavascki, estava caiu na tarde desta quinta-feira (19) no mar do município de Paraty, interior do Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros informou primeiramente que haviam apenas três mortos, sendo a quarta vítima estaria presa às ferragens da aeronave, mas não se sabia ao certo quem seria essa pessoa.

O avião saiu de São Paulo, capital, e caiu a 2 km da cabeceira da pista do aeroporto de Paraty.

Ainda não há informações sobre a identidade das outras três vítimas.

Teori Zavascki tinha sido nomeado relator das ações da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.