Lei sancionada pelo governo torna o “Bolo de Arroz ” prato típico da culinária cuiabana

DA REDAÇÃO

O tradicional “bolo de arroz cuiabano” agora é considerado prato típico da culintária da capital de Mato Grosso.

A lei nº 10.514, de autoria do deputado estadual Wancley Carvalho, foi sancionada pelo governador Pedro Taques (PSDB) e publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (19).

Segundo a lei, entende-se por “Bolo de Arroz Cuiabano” o prato preparado com arroz, mandioca ralada e coco ralado, entre outras, encontrado em feiras regionais.