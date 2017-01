Sine de Mato Grosso alerta para que usuários busquem documentos no órgão

DA REDAÇÃO

Trinta e um documentos que foram solicitados por cidadãos durante os “Feirões do Emprega Rede”, em 2016, estão esquecidos na unidade matriz do Serviço Nacional de Emprego (Sine).

O órgão, que é vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), alerta para que os respectivos donos procurem a unidade para buscá-los.

Os registros foram emitidos gratuitamente, por meio das ações de cidadania realizadas na unidade durante os chamados “feirões”, que levam emprego, renda e qualificação para a população em situação de vulnerabilidade social. São segundas vias de certidões de nascimento, além de três Cadastros de Pessoa Física (CPF).

O secretário-adjunto de Trabalho e Emprego da Setas, Samir Prado, comenta que quem solicitou a documentação no local deve procurar o Sine o quanto antes para solucionar a pendência.

“São documentos essenciais para qualquer pessoa e que foram feitos sem qualquer custo para o cidadão. Então, solicitamos que os donos compareçam”.

Para fazer a retirada, basta procurar a unidade do Sine Matriz, que fica localizada na Rua Baltazar Navarros, bairro Bandeirantes, região central de Cuiabá, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 13h30. Informações sobre o assunto também podem ser obtidas pelo telefone (65) 3613-2100.

Vagas de emprego

Os usuários que forem até o local podem aproveitar, se necessário, para se candidatar a uma das 94 vagas de trabalho que estão disponíveis em Cuiabá nesta semana. Destas, é importante ressaltar, 26 são exclusivas para Pessoas Com Deficiência (PCD).

Os cargos são para administrador, borracheiro, cozinheiro, esteticista, funileiro, protético dentário, técnico em segurança do trabalho, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção, mecânico, operador de venda em lojas, entre outras.

As vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.

O Sine media o contato entre empresas e os trabalhadores cadastrados no banco de vagas. Por isso, semanalmente, é apresentado à população um painel de vagas com as oportunidades de trabalho.