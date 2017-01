Lista com novos nomeados de Emanuel é divulgada no Diário de Contas do Estado

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), divulgou nesta quinta-feira (19) no Diário de Contas do Estado, a lista dos 63 novos nomeados para compor seu Staff no governo.

Na lista divulgada consta secretários de Fazenda, Educação e Gestão.

João Carlos Hauer, ex-presidente do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Várzea Grande, assumirá o cargo de adjunto de Gestão. Já o adjunto de Fazenda, será Carmindo Germano de Campos, sendo uma indicação dos auditores fiscais do Município.

A Secretaria Adjunta de Educação será comandada por Edilene de Souza Machado.

Contabilizando, foram 26 novas nomeações para a Secretaria de Fazenda, 24 para o Meio Ambiente, nove para a Educação, duas para a Saúde, além de uma nomeação na Gestão e uma na Procuradoria Geral do Município.

Veja relação dos nomes:

Secretaria de Gestão:

Secretário Adjunto de Gestão DAS-01 João Carlos Hauer

Secretaria de Fazenda:

Secretário Adjunto de Receita DGA-01 Carmindo Germano de Campos Neto

Diretor de Contabilidade DAS-02 Leoni Peixoto Barreto

Diretor de Tributação e Fiscalização DAS-02 Elizabeth do Carmo Ribeiro Teixeira Valenzuela

Assessor DAS-03 Dirceu Cesar Flores de Oliveira

Assessor Técnico DAS-03 Benedito Nilo Nasser

Assessor DAS-03 Paulo Roberto Borges Custodio

Assessor DAS-03 Edvanda Ana Fortes

Assessor DAS-03 Nathalia de Menezes Vasconcelos

Assessor DAS-03 Jose Salomao de Moraes

Assessor DAS-03 Benedito Bello de Moraes

Coordenador Financeiro DAS-04 Danyele de Melo e Silva

Coordenador de Pagamentos DAS-04 Lauro Cesar de Souza

Coordenador de Execução e Orientação Contábil DAS-04 Marileia Canavarros de Souza

Coordenador de Relacionamento Institucional DAS-04 Benedito Paulo Arantes do Carmo

Coordenador de Contabilidade e Conciliação DAS-04 Kamila Xavier Martins

Coordenador de Georreferenciamento DAS-04 Andre Luiz Santos Portela

Gerente Financeiro DAS-05 Adival do Carmo Silva

Gerente de Contabilidade e Conciliação DAS-05 Marcely Delfina de Campos Cruz

Gerente de Monitoramento DAS-05 Julio Carlos da Silva

Gerente de Repasses Constitucionais DAS-05 Sergio Lisboa de Oliveira

Assistente I DAS-06 Airlen Cristina Curvo

Assistente I DAS-06 Wilton Chales do Nascimento

Assistente I DAS-06 Suzanne Cristina Abreu Alves

Assistente I DAS-06 Carlos da Costa Lopes

Assistente I DAS-06 Francielly Regina Abreu Alves

Assistente II DAS-07 Noemi Povoas da Silva

Secretaria de Educação:

Secretário Adjunto DGA-01 Edilene de Souza Machado

Diretora Geral Administrativa e Financeira/FUNED DAS-02 Siline Ticianel

Diretor de Recursos Humanos DAS-03 Elton Jose da Silva

Diretor de Planejamento e Orçamento DAS-03 Conye Maria da Silva Brun

Diretor Financeiro DAS-03 Edgar Cassimiro da Silva

Assessor de Gabinete DAS-03 Benedito Anunciação de Santana

Assessora de Comunicação DAS-03 Gláucia Colognese

Coordenador de Contabilidade DAS-04 Jose Jorge Ribeiro

Coordenador de Avaliação Institucional DAS-04 Chirlei Conceição Nascimento Gali

Secretaria de Meio Ambiente:

Diretor de Gerenciamento Urbano DAS-02 Andrea Franchello Dinardi Rangel

Diretor de Gestão Ambiental DAS-02 Marcos Aurelio B Ferreira

Assessor Técnico DAS-03 Francielle Marca Toledo Pizza

Assessor Técnico DAS-03 Cleusa Carla Fitl

Assessor Técnico DAS-03 Carina Gouvea Saddi

Assessor Técnico DAS-03 Pedro Augusto Salamoni

Assessor Técnico DAS-03 Aline Suellen de Souza Sales

Assessor Técnico DAS-03 Tony Schuring Siqueira

Coordenador de Grandes Empreendimentos DAS-04 Ana Paula Bezerra Silva

Coordenador de Conselho DAS-04 Stephany Junia de Castro Guerra

Coordenador de Patrimônio Imobiliário DAS-04 Palmiro Bispo da Silva Filho

Coordenador de Licença Ambiental DAS-04 Luiz Antonio Nogueira Garcia

Gerente Técnica de Localização e Atividade DAS-05 Nelson Marcondes da Silva

Gerente de Emissão de Alvará e Habite-se DAS-05 Rafael Antonio Rabelo Sanches

Gerente de Cadastro DAS-05 Leticia Oliveira da Costa

Gerente de Combate a Fontes Poluidoras e Resíduos DAS-05 Marta Cristina Costa Silva

Gerente de Fiscalização e Poluição Sonora DAS-05 Vilmar Jose de Oliveira

Gerente de Publicidade DAS-05 Edivaldo Lopes da Conceição

Gerente de Unidade de Conservação DAS-05 Zilda Helena da Silva

Assistente I DAS-06 Lenir Pereira Miranda

Assistente I DAS-06 Jose Rodrigues da Silva

Assistente II DAS-07 Lucia Maria de Arruda e Cunha

Assistente II DAS-07 Hermes Soares de Souza

Assistente II DAS-07 Dinalva Siqueira da Silva

Secretaria de Saúde:

Diretor Técnico de Vigilância em Saúde DAS-03 Benedito Oscar Fernandes de Campos

Coordenador Especial Rede Assistencial Policlínica do Pascoal Ramos DAS-03 Kauara Marcelino Gonçalves

Procuradoria do Município:

Assessor DAS-03 Alex Gustavo Fernandes da Silva