Família confirma morte de mãe e filha em acidente com ministro do STF

MATO GROSSO MAIS

A família de Maíra Panas e a mãe dela, Maria Hilda Panas, confirmou a morte delas no acidente em que também estava o ministro do STF, Teori Zavascki. A informação foi confirmada pela irmã de Maíra, Kelly Panas.

O pai de Maíra e marido de dona Maria Hilda Panas está se deslocando neste momento para o Rio de Janeiro para fazer o reconhecimento dos corpos. A tragédia abalou familiares e amigos de Maíra e dona Maria Hilda.

Maíra e a mãe são moradoras do município de Juína, interior de Mato Grosso. Maíra era estagiária de fisioterapia e trabalhava com o empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, de 69 anos, também morto no acidente.

O acidente aéreo aconteceu na tarde de ontem a 2 km da cabeceira do aeroporto da cidade de Paraty, Rio de Janeiro.

A outra vítima é o piloto da aeronave Osmar Rodrigues, de 56 anos.

Segundo reportagem publicada pelo site G1, uma testemunha que trabalha próxima ao local onde caiu o avião no qual viajava o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki contou que chovia e que muitos barcos estavam fazendo passeios turísticos em uma área próxima.

“Não fez barulho, não fez nada, só senti um cheiro forte de gasolina. Logo que o avião caiu, já estavam fazendo o resgate, e uma pessoa que estava dentro do avião estava viva pedindo socorro. As pessoas tentaram socorrer, mas não deu tempo de salvar a mocinha que tava dentro desesperada pedindo ajuda”, lamentou Rosália Ramos Lima, dona de uma pousada na Ilha Rasa, próximo onde ocorreu o acidente.

Teori Zavascki era relator das ações penas da Operação Lava Jato no Supremo. Após três dias de luto, a presidente do STF, ministra Carmén Lúcia, fará a indicação do novo relator.