Politec: corpos são de jovens desaparecidos em MT

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) concluiu, na tarde desta sexta-feira (20.01), os trabalhos de identificação dos dois corpos localizados na madrugada desta sexta-feira (20.01), em Santo Antônio de Leverger (34 km ao Sul).

Foi confirmada a identidade dos jovens Hugo Vinicius da Silva Salomé, 19 anos, e João Vitor Alves de Oliveira, 20 anos, que estavam desaparecidos desde 9 de janeiro.

A confirmação se deu através do exame necropapiloscópico, procedimento realizado através do confronto das impressões digitais com os prontuários de identificação civil das vítimas.

Mesmo com o avançado estado de decomposição dos corpos, as digitais foram recuperadas através da técnica de microadesão.

A Diretoria Metropolitana de Medicina Legal realizou o exame necroscópico e liberou os corpos para a família. O trabalho integrado entre papiloscopistas, técnicos em necrópsia e médicos legistas garantiram a agilidade nos trabalhos de perícia e identificação.

Queda de avião

Também foram identificadas, com o auxilio da Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica de Mato Grosso, Maíra Panas e sua mãe, Maria Hilda Panas, de Juína (MT), vítimas do acidente aéreo em Paraty (RJ), ocorrido nesta quinta-feira (19.01).

Os Prontuários Civis das vítimas, custodiados pela Politec, foram encaminhadas ontem à Policia Federal, e à Polícia Civil do Rio de Janeiro, possibilitando a identificação das vítimas.

A massoterapeuta e sua mãe estavam no mesmo voo que vitimou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e iriam à Paraty a convite do empresário Carlos Alberto Filgueiras, dono do Hotel Emiliano, que também faleceu no acidente.