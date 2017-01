Politec de Mato Grosso faz auxílio e ajuda a identificar mãe e filha em acidente com Teori Zavascki

DA REDAÇÃO

Com o auxílio da Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica de Mato Grosso, Maíra Panas e sua mãe, Maria Hilda Panas, de Juína (MT), vítimas do acidente aéreo em Paraty (RJ), ocorrido nesta quinta-feira (19.01), foram identificadas.

Os Prontuários Civis das vítimas, custodiados pela Politec, foram encaminhadas ontem à Policia Federal, e à Polícia Civil do Rio de Janeiro, possibilitando a identificação das vítimas.

A massoterapeuta e sua mãe estavam no mesmo voo que vitimou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e iriam à Paraty a convite do empresário Carlos Alberto Filgueiras, dono do Hotel Emiliano, que também faleceu no acidente.