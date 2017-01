Postagem de senador de MT sobre morte de Teori provoca frisson nas mídias sociais

MATO GROSSO MAIS

Uma postagem feita no Twitter pelo senador José Medeiros (PSD) na tarde desta quinta-feira (19) provocou um frisson na imprensa brasileira e causou pânico nas redes sociais porque a postagem não revelava o conteúdo da notícia que mais tarde viria chocar o país. A morte do ministro do STF e relator da Lava Jato, Teori Zavascki.

No texto, publicado pouco antes que a tragédia se tornasse pública, Medeiros escreveu que “uma bomba de forte impacto no Brasil, envolvendo STF”.

Em informação divulga à imprensa, o senador explicou que estava em reunião com o presidente da República quando Temer recebeu uma ligação falando sobre o ocorrido. Assim que terminou a ligação, o presidente teria relatado que o ministro estava no avião que caiu.

Após a reunião, Medeiros fez a postagem no twitter, mas não citando o nome do ministro na tragédia.

Teori Zavascki morreu em um acidente de avião na tarde desta quinta-feira (19) na cidade turística de Paraty, no Rio de Janeiro. Além dele, outras quatro pessoas estariam na aeronave.